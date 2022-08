Google invita Apple ad utilizzare la tecnologia RCS per i messaggi

Il problema della “bolla verde” riguardante la comunicazione tra dispositivi Android e iPhone è un problema da anni, ma l’argomento sta ricevendo più attenzione di recente con le accuse che la strategia di messaggistica di Apple non è solo discutibilmente classista, ma sta anche violando la sicurezza dei suoi clienti e violando le linee guida dell’azienda sull’accessibilità. Ancora più frustrante, Apple potrebbe risolvere questo problema se adottasse lo standard del settore e dell’operatore per la messaggistica RCS per sostituire gli SMS sui suoi dispositivi e ora Google sta intensificando la pressione su Apple con un nuovo sito Web “Get The Message” e una campagna di marketing pensata per evidenziare il problema.

La messaggistica RCS, in breve, non è nemmeno un prodotto Google, solo una serie di standard tecnici concordati che avrebbero dovuto sostituire il vecchio formato SMS in quanto RCS offre funzionalità come indicatori di digitazione, crittografia end-to-end (per conversazioni 1:1), reazioni e condivisione di contenuti multimediali di qualità superiore.

Esistono diversi modi per implementare RCS e i vettori hanno passato anni a cambiare le cose creando i propri sistemi che non si combinavano con quelli di nessun altro. Nel 2019, Google ha preso in mano la situazione, avviando il rollout del proprio sistema RCS universalmente interoperabile a tutti tramite l’app Messaggi, e questo è stato ciò di cui aveva bisogno per avere successo.

Sebbene ci fossero voci sul fatto che il GSMA lo avrebbe reso un requisito per il 5G, ciò non ha mai avuto successo e Apple si è rifiutata silenziosamente ma ostinatamente di adottare lo standard. Ovviamente, Apple probabilmente apprezza l’effetto di blocco di iMessage. Apple, in quanto azienda apparentemente incentrata sulla privacy, migliorerebbe la privacy e la sicurezza dei clienti se adottasse lo standard: RCS supporta la crittografia end-to-end e gli SMS no, ma Apple costringe i suoi clienti a utilizzare quest’ultima come ripiego.