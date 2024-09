Tramite un attento lavoro, gli scienziati sono riusciti a sperimentare un metodo per sviluppare la grafite ultra-pura, utile per la creazione di materiali ad alta tecnologia.

Molti conoscono o sicuramente hanno avuto modo di sentir parlare della grafite in quanto utilizzata per la creazione di specifici materiali ad alta tecnologia. Tra questi ad esempio le batterie, le matite, lubrificanti, crogioli ecc. Ma non tutti sanno che per ottenere una maggiore purificazione della grafite è necessaria una maggiore lavorazione. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che per ottenere una purificazione pari all’80-90% è necessario l’utilizzo di vari metodi. Tra questi ad esempio la purificazione termica, lisciviazione acida, flottazione ecc.

Adesso però dopo un attento lavoro ecco che gli scienziati della Cina sono riusciti a trovare un nuovo metodo per poter purificare al meglio la grafite. In merito a quella che è la scoperta effettuata occorre precisare che questa è ancora in fase sperimentale. E anche la sua fattibilità a livello commerciale non è ancora certa ma si trova in fase di valutazione.

La scoperta degli scienziati cinesi

Nello specifico, gli scienziati hanno rivelato di essere riusciti a raggiungere un livello di purezza della grafite molto alto. Esattamente superiore al 99,99995 percento. Sulla questione si è espresso proprio il team di Wang Jionghui della China Minmetals Co affermando che è stata messa a punto una tecnologia di purificazione della grafite innovativa e rivoluzionaria. Tecnologia grazie alla quale è stato possibile produrre una grafite ultra-pura. L’eccellente risultato ottenuto ha consentito alla Cina di poter diventare leader mondiale proprio nella produzione di grafite ultra-pura.

Il metodo portato avanti dagli scienziati cinesi sembrerebbe essere un mix di purificazione fisico-chimica sia ad alta sia a bassa temperatura. Secondo gli analisti la grafite ultra-pura contiene più del 99.99% di carbonio. Ma non solo, presenta anche eccellenti proprietà. Tra queste ad esempio quella di conduttività, autolubrificazione, stabilità chimica e resistenza alle alte temperature e alla corrosione. Molto importante è inoltre precisare che nei settori industriali all’avanguardia la richiesta di grafite ad alta purezza aumenta ogni giorno sempre di più.