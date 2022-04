Bang Bang Baby: il poster e le nuove immagini della serie di Prime Video

Prime Video ha svelato oggi il poster ufficiale e le nuove immagini della nuova serie Original italiana Bang Bang Baby. La serie crime drama in dieci episodi interpretata da Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo con i primi 5 episodi dal 28 aprile, per poi concludersi con gli ultimi 5 episodi il 19 maggio.

Ecco il poster.

Qui sotto trovate le nuove immagini.

“L’eccezione”, canzone originale scritta per Bang Bang Baby, è il nuovo singolo inedito di Madame, che ne ha scritto il testo e le cui musiche sono di Luca Faraone, ed è in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi, venerdì 15 aprile. “L’eccezione” è prodotta da Luca Faraone e DRD.

Bang Bang Baby è un crime drama in dieci puntate ambientato nel 1986 e racconta la storia di Alice, adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia. La sua vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo. È l’inizio di una discesa agli inferi, per Alice, che per amore del padre si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine. Quando cercherà di tirarsene fuori, forse sarà troppo tardi…

Creata da Andrea Di Stefano, diretta da Michele Alhaique (ep. 1-2-3-4-7-8), Margherita Ferri (ep. 5-6), Giuseppe Bonito (ep. 9-10), con la supervisione artistica di Michele Alhaique, scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, Bang Bang Baby è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle.