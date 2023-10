Prime Video: film a noleggio a 0,99 centesimi fino al 29 ottobre

Fino al 29 ottobre sarà possibile noleggiare film su Prime Video a 0,99 centesimi, mentre per quanto riguarda i titoli di Halloween appena usciti si potrà ottenere uno sconto del 30%. Questa è la promozione di Prime Video per questo fine settimana.

Tra i titoli che vi possiamo segnalare scorrendo il catalogo troviamo Fast X, l’ultimo capitolo della saga di Fast and Furious; oppure per gli appassionati di horror è presente il primo capitolo di Terrifier, e ci sta anche il secondo film della saga; presente anche un titolo estivo uscito nelle sale cinematografiche qualche mese fa come Shark 2, con Jason Statham.

Mentre non è possibile noleggiare a 0,99 centesimi il film Barbie, che è stato il vero tormentone cinematografico dell’estate, assieme ad Oppenheimer di Christopher Nolan.

Ricordiamo che l’abbonamento Prime è disponibile ad un costo di 4,99 euro al mese o a 49,99 euro all’anno. Mentre per gli studenti è possibile abbonarsi a 2,49 euro al mese o 24,95 euro all’anno. Si può accedere alla piattaforma anche, ottenendo una prova gratuita valida per 30 giorni.

