Meta sta di nuovo lavorando ad una valuta digitale: il progetto ‘Zuck Bucks’

Meta sta nuovamente tentando di sviluppare una valuta digitale. La parent company di Facebook e Instagram sta esplorando la possibilità di creare nuovi prodotti finanziari. Questa volta si parla semplicemente di una valuta virtuale, non legata alle tecnologie associate alle criptovalute.

Secondo un report del Financial Times, i dipendenti dell’azienda avrebbero sarcasticamente soprannominato il progetto ‘Zuck Bucks‘, i dollari di Zuckerberg.

Non una criptovaluta, ma un token in-app completamente centralizzato e controllato da Meta. Concettualmente, si tratterebbe di una valuta simile a quelle di alcuni popolari videogiochi, come i Robux di Roblox o i V-Buck di Fortnite. In questo modo l’azienda dovrebbe calarsi in un territorio decisamente più esplorato — e soprattutto meno ostracizzato dai governi.

La valuta potrà essere spesa all’interno delle piattaforme di Meta, come Facebook, Instagram e WhatsApp. Sicuramente avrà un ruolo importante nel metaverso dell’azienda

Parallelamente, Meta sta anche progettando un secondo tipo di token, che potrebbe essere assegnato agli utenti in base al loro contributo sui social. Ad esempio un utente particolarmente attivo su un certo gruppo di Facebook potrebbe venire ricompensato con il token, che potrebbe poi utilizzare per sbloccare emoji o altri strumenti per personalizzare il suo profilo.

Per il momento Meta preferisce mantenere il più totale riserbo. «Non abbiamo novità da condividere con voi», ha detto un portavoce di Meta in risposta alle richieste di delucidazione dei giornalisti americani. «Meta è costantemente alla ricerca di nuovi prodotti innovativi da presentare alle persone, alle aziende e ai creatori di contenuti. Come compagnia stiamo lavorando da tempo alla costruzione di un metaverso, e questo senz’altro include anche la creazione di prodotti e servizi di pagamento».

Il fallimento di Libra

Tre anni fa, nel 2019, Facebook aveva presentato Libra, il progetto per sviluppare una criptovaluta pensata soprattutto per le economie emergenti — e in particolare per quei paesi dove solo una piccola minoranza della popolazione ha un conto corrente.

Il progetto doveva essere sviluppato da un consorzio, la Libra Foundation, che inizialmente aveva visto l’adesione di diverse aziende di primo piano: da Vodafone a Visa, passando per eBay, PayPal, Uber e Iliad. Non se ne fece nulla.

Già nei giorni immediatamente successivi all’annuncio, l’ostilità della politica aveva raggiunto un livello insostenibile. «È un attacco alla sovranità monetaria delle nazioni», aveva detto all’epoca il ministro delle finanze della Francia. Simili invettive erano arrivate anche dal resto dell’UE, da alcuni politici statunitensi e dal Giappone.

La Libra Foundation ha rapidamente perso gran parte dei suoi fondatori più importanti. PayPal mollò dopo appena tre mesi. Dopo diversi anni di silenzio da parte di Facebook e della Libra Foundation, a gennaio del 2022 Bloomberg ha rivelato che ormai il progetto Libra – nel frattempo rinominata ‘Diem’ – era morto definitivamente.

Sembra che Meta non abbia perso completamente interesse per le criptovalute e, più in generale, per la tecnologia blockchain. L’entusiasmo del gigante del tech questa volta è rivolto nei confronti degli NFT, i collezionabili digitali emessi utilizzando la stessa tecnologia delle criptovalute. Come emerso in passato – e confermato dal più recente report del FT -, Meta sta lavorando ad un modo per introdurre gli NFT su Instagram e Facebook, seguendo le orme di Twitter.

Secondo il Financial Times, Meta inizierà a sperimentare pubblicamente con gli NFT verso metà maggio, quando l’azienda dovrebbe consentire la creazione di gruppi Facebook dedicati agli NFT (nel tentativo di fare concorrenza a Discord), forse consentendo anche il minting dei collezionabili grazie ad una piattaforma integrata con i suoi social.