PayPal ha testato con successo la sua valuta digitale. PYUSD è una stablecoin proprietaria ed è stata utilizzata per la prima volta per concludere con successo una transazione. Il pagamento è stato effettuato il 23 settembre 2024 a Ernst & Young LLP tramite la piattaforma di SAP SE, denominata “digital currency hub”, che permette alle imprese di inviare e ricevere pagamenti digitali in modo istantaneo, 24 ore su 24.

Sebbene l’importo della fattura non sia stato divulgato, l’operazione rappresenta un’importante applicazione del PYUSD, uno stablecoin il cui valore è ancorato a quello del dollaro statunitense.

Lo stablecoin PYUSD, lanciato da PayPal l’anno scorso, ha una capitalizzazione di mercato di circa 700 milioni di dollari e offre vantaggi significativi, tra cui la possibilità di effettuare pagamenti rapidi e trasparenti. Mentre le discussioni sugli stablecoin spesso si concentrano sui benefici per i consumatori, questo pagamento dimostra l’ampia gamma di utilizzi che tali valute possono avere anche nel contesto aziendale.

Secondo José Fernandez da Ponte, vicepresidente senior della divisione blockchain, criptovalute e valute digitali di PayPal, questa transazione illustra il potenziale dei pagamenti digitali per ottimizzare i flussi di lavoro nelle imprese. L’utilizzo di stablecoin per i pagamenti aziendali potrebbe diventare una componente chiave dell’infrastruttura finanziaria globale, con vantaggi come l’eliminazione delle restrizioni orarie per i pagamenti e la possibilità di effettuare transazioni transfrontaliere in modo più efficiente.