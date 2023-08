PayPal ha un nuovo CEO: Dan Schulman passa il testimone dopo 8 anni

Per selezionare il dirigente che sostituirà Schulman, il CdA di PayPal aveva incontrato 8 candidati e oltre 20 diversi investitori di rilievo.

Lunedì, PayPal ha annunciato che il nuovo CEO dell’azienda sarà Alex Chriss, attualmente a capo del gruppo dedicato alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi presso Intuit.

Chriss assumerà il ruolo di CEO di PayPal a partire dal 27 settembre, succedendo al “veterano” Dan Schulman. Schulman aveva precedentemente rivelato la sua intenzione di dimettersi dalla posizione entro la fine dell’anno. Rimarrà direttore dell’azienda fino a maggio del 2024.

“Mi onora prendere il testimone da Dan e sono entusiasta di avere l’opportunità di lavorare con il talentuoso e impegnato team di PayPal. Il mio obiettivo è di continuare il straordinario percorso di PayPal, sfruttando le sue capacità uniche per offrire prodotti e servizi eccezionali a imprese e consumatori”, ha dichiarato Chriss lunedì. Alla chiusura della borsa, lunedì il valore delle azioni di PayPal era aumentato del 2%.

Il consiglio di amministrazione di PayPal ha comunicato di aver scelto Alex Chriss per la posizione di CEO tra un gruppo di nove candidati. Il processo di selezione era iniziato a febbraio. La scelta è stata influenzata positivamente dalla leadership di Chriss in Intuit, in particolare durante la gestione dell’acquisizione da 12 miliardi di dollari della piattaforma di marketing Mailchimp.

Durante la ricerca del nuovo CEO, i membri del consiglio hanno incontrato oltre 20 investitori, tra cui l’investitore attivista Paul Singer, fondatore di Elliott Management, che l’estate scorsa ha acquisito una partecipazione in PayPal. Nonostante ciò, il consiglio ha sottolineato che la società di Singer non ha avuto alcun ruolo nella ricerca del nuovo CEO. Schulman era diventato CEO di PayPal dopo la separazione da eBay nel 2015 e aveva informato l’azienda della sua decisione di andare in pensione a fine dicembre dell’anno scorso.