Parcheggiare l’auto sotto al sole e trovarla rovente al ritorno è sicuramente capitato a molte persone. La temperatura può addirittura raggiungere i 50 gradi e proprio per tale motivo il desiderio è sempre quello di fare il possibile per poter raffreddare velocemente il mezzo e rendere l’atmosfera interna accettabile. Come? Ovviamente accendendo al massimo l’aria condizionata, e questo può avere un forte impatto sull’ambiente a causa del maggiore consumo di carburante e allo stesso tempo un maggiore inquinamento dell’aria.

Nissan sta però facendo il possibile per risolvere il problema portando avanti una serie di importanti esperimenti che hanno come obiettivo quello di riuscire a creare una verniciatura che sia in grado di raffreddare la carrozzeria dell’auto. Si tratta nello specifico di una vernice refrigerante grazie alla quale nel corso dei mesi più caldi sarà possibile migliorare anche la temperatura interna dell’abitacolo.

La vernice in questione è realizzata con del metamateriale ovvero un prodotto con importanti proprietà elettromagnetiche in grado di ridurre l’aumento della temperatura interna dell’auto, anche se questa rimane posteggiata sotto al sole per diverso tempo.

Come funziona la vernice refrigerante di Nissan

Nello specifico tale vernice, realizzata in collaborazione con Radi-Cool, è dotata di due particelle microscopiche in grado di reagire alla luce. Una di queste riflette i raggi solari che si trovano vicini agli infrarossi e che vengono considerati responsabili del riscaldamento della tradizionale vernice. Mentre invece l’altra particella agisce generando delle onde elettromagnetiche in grado di allontanare il calore.

Grazie all’azione combinata di queste due particelle ecco che la vernice in questione riesce a ridurre la temperatura della carrozzeria esterna dell’auto. E quindi ad esempio quella del tetto, delle portiere, del cofano e dei pannelli. Il test della vernice ha avuto inizio alla fine del 2023 ed è stato effettuato presso l’aeroporto internazionale di Tokyo Haneda, in collaborazione con Japan Airport Terminal Co., Ltd., Radi-Cool Japan e il servizio aeroportuale All Nippon Airways (ANA).

La vernice refrigerante è stata applicata sopra una Nissan NV100 utilizzata proprio da ANA. I risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti. L’auto in questione infatti, parcheggiata sotto al sole, ha registrato una temperatura interna più bassa di 5°C rispetto ad un veicolo con tradizionale vernice mentre invece la temperatura esterna, e quindi quella della carrozzeria, era inferiore di 12°C.