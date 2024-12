Mercedes-Benz ha svelato una serie di tecnologie innovative in fase di test, tra cui spicca la solar paint, un rivestimento fotovoltaico progettato per generare energia direttamente dalla carrozzeria dell’auto. Questa soluzione rivoluzionaria, composta da moduli solari ultrasottili di appena 5 micrometri, offrirebbe un importante passo avanti verso una maggiore autonomia delle auto elettriche e un minor impatto ambientale.

La rivoluzionaria vernice fotovoltaica di Mercedes

La vernice fotovoltaica, applicabile su qualsiasi superficie dell’auto, utilizza nanoparticelle per consentire il passaggio del 94% dell’energia solare, raggiungendo un’efficienza del 20%. Secondo Mercedes-Benz, per un SUV di medie dimensioni con una superficie fotovoltaica di 11 m², la solar paint potrebbe generare abbastanza energia per percorrere fino a 12.000 km all’anno in condizioni ottimali.

Mercedes-Benz ha fornito due esempi operativi per dimostrare l’efficacia della tecnologia. A Stoccarda, in Germania, un veicolo potrebbe coprire il 62% dei suoi 52 km giornalieri grazie all’energia solare, mentre a Los Angeles, condizioni di irraggiamento più favorevoli permetterebbero di coprire il 100% della distanza quotidiana senza utilizzare fonti esterne.

La vernice non è prodotta usando terre rare

Oltre ai benefici funzionali, Mercedes-Benz sottolinea l’aspetto ecologico della solar paint. Il materiale non contiene terre rare né silicio, è realizzato con materie prime non tossiche e facilmente reperibili, ed è completamente riciclabile. Inoltre, i costi di produzione risultano significativamente inferiori rispetto ai moduli solari convenzionali, rendendola una soluzione economicamente sostenibile.

Tra le altre tecnologie presentate, Mercedes-Benz sta lavorando su freni rigenerativi integrati nell’unità motore-trasmissione per auto elettriche, batterie regolate a livello cellulare e materiali alternativi al cuoio, prodotti con plastica riciclata e biotecnologie avanzate.

Questa non è la prima incursione di Mercedes-Benz nell’energia solare. Tre anni fa, l’azienda collaborò con il Fraunhofer Institute per sviluppare un tetto solare per il concept Vision EQXX. La solar paint, tuttavia, promette di essere una soluzione più versatile e accessibile. Chiaramente è solo l’inizio: verificare la fattibilità dell’uso su vasta scala di questa tecnologia potrebbe richiedere ancora moltissimi anni di ricerca e sviluppo.