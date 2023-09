Fotovoltaico residenziale: ecco perché ora è il momento ideale per investire nell’energia solare

L’energia solare fotovoltaica per le residenze è più conveniente che mai. Questo cambiamento è stato motivato da diversi fattori che hanno reso l’adozione di pannelli solari un’opzione allettante per molte famiglie. Una delle principali ragioni di questa convenienza è la drastica riduzione dei prezzi dei sistemi fotovoltaici. Dopo la fine del periodo di sconto del 50% applicato direttamente in fattura, il mercato dei pannelli solari ha risposto con una significativa diminuzione dei costi per i proprietari di abitazioni. Oggi, un impianto fotovoltaico completo e connesso alla rete costa oltre il 40% in meno rispetto ai primi mesi del 2023.

Anche se il vantaggioso sconto in fattura non è più disponibile, i prezzi più bassi dei pannelli solari sono ulteriormente affiancati da altri benefici. Ad esempio, è ancora possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50%, e i lavori di installazione sono diventati più efficienti e rapidi.

La domanda di impianti residenziali è diminuita a seguito dell’eliminazione definitiva dello sconto in fattura, come stabilito dal decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023. Questo cambiamento normativo ha fatto sì che molte persone rinunciassero all’idea di investire in un impianto fotovoltaico. Tuttavia, la diminuzione della domanda ha spinto le aziende e i produttori di componenti a diventare più competitivi, conducendo a tagli significativi nei prezzi.

Ad esempio, alcune aziende installatrici, che precedentemente offrivano impianti fotovoltaici da 6 kW con accumulo a circa 30.000 euro durante il periodo dello sconto in fattura, ora hanno abbassato i prezzi a 16-17.000 euro. Questo significa che, sebbene non sia più possibile dimezzare immediatamente i costi come in passato, il calo dei prezzi rende l’investimento fotovoltaico più conveniente nel complesso.

Inoltre, la detrazione fiscale al 50% è ancora in vigore. Anche se richiede il recupero del credito in 10 quote annuali di pari importo, questa detrazione consente di recuperare la metà di ciò che è stato speso per l’acquisto e l’installazione del sistema solare.

Questa situazione, insieme alla riduzione dei costi del 40%, rende l’energia solare fotovoltaica per le case un’opzione notevolmente più vantaggiosa rispetto al passato. Tuttavia, è importante tenere presente che la detrazione fiscale al 50% potrebbe non rimanere disponibile per sempre, quindi è consigliabile approfittarne finché è in vigore.

Un altro aspetto positivo è la maggiore disponibilità di installatori specializzati. Durante il periodo del Superbonus, la carenza di lavoratori qualificati ha causato ritardi nell’installazione degli impianti. Ora, con una minore domanda, gli installatori possono lavorare con maggiore precisione e velocità, consegnando progetti entro tempi più brevi.