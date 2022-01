Halloween Ends: Jamie Lee Curtis protagonista delle prime foto sul set

I lavori sul set di Halloween Ends sono già iniziati, e le prime foto mostrano la protagonista Jamie Lee Curtis che interpreterà ancora una volta l’iconico personaggio di Laurie Strode. Il film segnerà la conclusione della nuova trilogia dedicata ad Halloween.

Ecco le foto dal set di Halloween Kills con Jamie Lee Curtis.

Jamie Lee Curtis ha già dichiarato che Halloween Ends rappresenterà il suo commiato alla saga di Halloween, considerando che l’attrice non ha più intenzione di tornare a lavorare in altri lungometraggi del franchise. Ecco le sue parole:

Posso dire che, considerato ciò che so riguardo al prossimo film, credo che sarà la mia ultima partecipazione come Laurie Strodie. Ma non dirò una cosa del tipo ‘non ci sarò più perché il personaggio muore’, non dico questo. Sto parlando delle emozioni che ho costruito attorno a questa cosa. Sarà una fantastica chiusura della trilogia.