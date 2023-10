Halloween: dieci film e serie da vedere assolutamente

Indecisi su cosa vedere in tv questo Halloween? Un film, una serie, una bella maratona horror? Ecco le nostre proposte per la notte più spaventosa dell'anno.

Un grande classico di Halloween (e di tutta la cosiddetta “Spooky Season”) è godersi, possibilmente in compagnia, un bel film dell’orrore… o una serie, se per questo. Magari anche organizzare una bella maratona, muniti di snack, dolciumi e bevande. Il problema, tuttavia, è sempre lo stesso: telecomando alla mano (o, una volta, davanti agli scaffali delle videoteche) si è sopraffatti dall’imbarazzo della scelta. Che tipo di horror? I sottogeneri sono numerosi: dalle commedie agli slasher, dai film “di mostri” alle storie leggendarie ricche di folklore e atmosfera. Senza contare che ogni sottogenere è comunque colmo di proposte… quest’anno abbiamo voluto proporvi una lista, volutamente non esaustiva né votata ai massimi voti, quanto alle emozioni che questi film e serie potrebbero scatenare nel loro pubblico. Mettetevi comodi e… partiamo per il nostro terrificante viaggio!

Halloween

Non si può cominciare una lista di film da vedere ad Halloween senza citare… Halloween di John Carpenter! Ha tutto quello che si può chiedere da un film del genere: è un film da cassetta ma di certo non un’opera dozzinale, si presta a tantissime interpretazioni ed è stato seminale per il genere slasher, creando degli stilemi immancabili, in primis nelle figure dello spauracchio protagonista e della Final Girl. È inoltre perfetto per le maratone (esistono tredici film del franchise, su tre filoni).

Il corvo – The Crow

Un grande cult degli anni ’90, a suo modo un film “maledetto” su cui si è detto tanto… e al contempo non abbastanza: Il Corvo. Per non parlare dei disgraziati sequel. Ad ogni modo, c’è tutto: la notte di Halloween, la morte, l’amore, la vendetta, la luce e l’oscurità, la musica e la dissonanza, la disperazione e la speranza. Non potete non averlo visto.

Casper

Restiamo tra i cult di trent’anni fa ma tornando bambini: Christina Ricci è stata la regina (o, meglio, la principessa, vista la giovane età) delle horror comedy per ragazzi del periodo e, oltre che nel ruolo di Mercoledì Addams e in Il mistero di Sleepy Hollow, la ricordiamo tutti come la giovane Kat nell’iterazione più celebre dell’adorabile fantasmino Casper, la cui storia si dipana proprio ad Halloween, coinvolgendo tutta la famiglia.

The Nightmare Before Christmas

Letteralmente impossibile stilare una carrellata di consigli cinematografici a tema Halloween senza citare l’immaginario di Tim Burton: praticamente ogni film o serie su cui ha messo mano avrebbe pieno diritto di essere parte integrante di una serata del genere, ma tra tanti vogliamo citare proprio The Nightmare Before Christmas, che a dispetto di quanto in molti credono (fuorviati anche dal titolo originale) è stato da lui “solo” ideato e prodotto, ma in realtà diretto da Henry Selick. Un film delizioso che ci ricorda, tra l’altro, l’importanza e l’artisticità dell’animazione A passo uno.

Altro giro, altro film per tutta la famiglia, comodamente recuperabile su Disney+ insieme al suo recente (e al contempo tardivo) sequel: Hocus Pocus. Non può esistere Halloween senza streghe, e dunque accogliamo sui nostri teleschermi le sorelle Sanderson, epigoni della figura della megera cinematografica.

E.T. L’extraterrestre

Uno dei film più celebri di Steven Spielberg, E.T., non è certamente un horror, anche se non mancano certo le scene spaventose: rientra nella nostra chart perché ambientato ad Halloween, periodo che ha una sua valenza nella storia, soprattutto per la caratteristica tradizione tutta americana del “dolcetto o scherzetto”.

The Ring

Agli inizi degli anni 2000 molti horror recavano con sé un notevole carico di fatalismo (vedi serie come Final Destination, ma non solo!) con i protagonisti che tentano di scampare a una morte predestinata, per fato o a causa di una maledizione. Troviamo giusto inserire un film di questo filone, così caratteristico anche nell’estetica di inizio secolo, approfittando anche per citare la “scuola nipponica” dell’horror, che va certamente riscoperta. The Ring (o, meglio, Ringu) è probabilmente il film dell’orrore di origine nipponica più celebre di sempre e va visto (nel bene e nel male, come tutta la sua serie), magari anche confrontandolo col bel (ma per forza di cose diverso) remake americano.

Quella Casa nel Bosco – The Cabin in the Woods

Quella Casa nel Bosco è un film horror che racchiude, al suo interno, buona parte dei sottogeneri di cui parlavamo all’inizio: questo in virtù del suo essere sostanzialmente una serissima parodia del cinema dell’orrore tutto, che cita in ogni sua forma, formula e personaggio iconico. Recuperate assolutamente questo film stranamente misconosciuto (al suo interno c’è anche un giovane e ancora poco noto Chris Hemsworth!) senza – è importante! – conoscere nulla della sua trama. Lo troverete adorabile. O forse troppo trash, ma di quel trash che riesce a fare il giro e diventare geniale.

L’armata delle tenebre

Un grande classico che mescola horror, commedia e azione, L’armata delle tenebre è un sequel cult che si distanzia dal film da cui prende vita diventando qualcosa di completamente originale e squisitamente irresistibile, con il suo carico di dissacrante follia propagandata dall’impagabile duo Sam Raimi / Bruce Campbell. Se potete, recuperate tutta la saga e ricordate che esiste anche la recente serie Ash vs Evil Dead!

Sabrina – Vita da Strega e Le terrificanti avventure di Sabrina

Non necessariamente la sera di Halloween la visione dev’essere impegnata, quindi vi proponiamo in double bill i due serial dedicati a Sabrina la strega, assai diversi tra loro: quello tipicamente anni ’90, pupazzoso e fanciullesco, ma anche quello Netflix, partito benissimo con il suo stile young adult molto dark purtroppo andato perdendosi appresso a trame assai risibili e non all’altezza dell’impalcatura atmosferica ed emozionale messa su… e che, dopo la chiusura della serie Netflix, è continuato “invadendo” la serie ‘cugina’ Riverdale.

Ad ogni modo, vi consigliamo di tenere d’occhio i medù e le vetrine delle varie piattaforme streaming, dato che in molte appronteranno delle sezioni apposite per Halloween: attualmente sono già attive, ad esempio, su Disney+ e Netflix: cliccate sui rispettivi link per scoprirne tutti i contenuti, divisi per fasce d’età o sottogeneri. Interessanti, inoltre, alcune categorie. Su Netflix, ad esempio, troviamo “Tanta paura, poco sangue” per gli appassionati di thriller e horror d’atmosfera, magari con numerosi jump scare ma senza scene cruente. Adoriamo poi l’idea di Disney+ di inserire una sottocategoria che presenta solo episodi specifici ambientati ad Halloween tratti da varie serie tv.