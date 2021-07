Halloween Ends: Jamie Lee Curtis rivela che sarà il suo ultimo film della saga

Tutto ha una fine, ed anche la lunga partecipazione di Jamie Lee Curtis alla saga di Halloween sembra sia pronta a volgere alla fine, perché questo è quanto ha rivelato la stessa attrice riguardo ad Halloween Ends, parlando a Total Film Magazine.

Ecco le parole di Jamie Lee Curtis sulla sua partecipazione ad Halloween Ends come chiusura del suo ciclo nel franchise:

Posso dire che, considerato ciò che so riguardo al prossimo film, credo che sarà la mia ultima partecipazione come Laurie Strodie. Ma non dirò una cosa del tipo ‘non ci sarò più perché il personaggio muore’, non dico questo. Sto parlando delle emozioni che ho costruito attorno a questa cosa. Sarà una fantastica chiusura della trilogia.

Nel frattempo però siamo in attesa dell’uscita di Halloween Kills, il secondo capitolo della trilogia. Questa è la sinossi:

Alcuni minuti dopo che Laurie Strode (Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e la nonna Allyson (Andi Matichak) hanno lasciato il killer mascherato Michael Myers imprigionato e in preda alle fiamme nello scantinato della casa, Laurie viene portata d’urgenza in ospedale con ferite potenzialmente letali, credendo di aver finalmente ucciso il suo incubo di un’intera vita. Ma quando Michael riesce a liberarsi dalla trappola di Laurie, riprende il suo bagno di sangue rituale. Mentre Laurie combatte il suo dolore, si prepara a difendersi da lui e prepara tutta Haddonfield a ribellarsi contro il loro mostro inarrestabile.

Le donne Strode si uniscono a un gruppo di altri sopravvissuti alla prima furia di Michael che decidono di prendere in mano la situazione, formando una folla di vigilanti che si propone di dare la caccia a Michael, una volta per tutte.

L’uscita di Halloween Kills è prevista per il 14 ottobre.