Halloween: Jason Blum apre a nuovi sequel

Jason Blum sta presentando il nuovo progetto della Blumhouse, L’Esorcista – Il Credente, ma, ha avuto modo di parlare anche di altri progetti, come Halloween, dichiarando che, dopo la trilogia conclusa, ci sono ancora possibilità per dei sequel.

Ecco cosa ha dichiarato:

L’ultimo film si intitola La fine, e doveva essere una fine. Ma ora non ne sono più tanto sicuro. Ho pensato molto ad Halloween ultimamente. Ero sicurissimo che fosse il nostro ultimo Halloween, e ora… Sai, stavo pensando, si avvicina Halloween, la festa vera e propria, e non lo so. Non lo so. Nessuno lo sa.