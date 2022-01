Samsung Galaxy S3: incredibile ma vero, uno sviluppatore riesce a far girare Android 12

Qualcuno ha dato del vecchio al Samsung Galaxy S3? A quanto pare, il dispositivo di quasi 10 anni fa del colosso sudocreano sa ancora essere al passo con i tempi, in un certo senso. Uno sviluppatore di XDA, infatti, è riuscito a compiere quello che sembra un vero e proprio miracolo tecnologico: far girare Android 12 su un Samsung Galaxy S3, almeno per quel che riguarda il boot e delle funzionalità.

Non parliamo di un sistema del tutto stabile ovviamente, visto che il gioiellino del 2013 non riceve ormai supporto da Samsung da tempo, e le sue capacità sono ovviamente abbastanza limitate. Resta il fatto che però il boot avviene con successo, e con ulteriore lavoro il comparto di feature potrebbe migliorare, con magari anche una sistemazione dei molti bug presenti.

Girando su LineageOS 19 basato su Android 12, ovviamente su una ROM custom, si ha mostro di sfruttare radio, fotocamera, Wi-Fi, Bluetooth e accelerazione video software/hardware. Ci sono purtroppo alcune problematiche a dir poco gravi, come ad esempio che non risulta possibile sbloccare la propria SIM, e che è quindi necessario dover prima disattivare il PIN di accesso per riuscire a utilizzare il sistema. Una micro SD per fornire spazio aggiuntivo causa in alcuni casi bootloop, e il modulo NFC non è funzionante.

Resta il fatto che però il traguardo è davvero importante, e che sicuramente con qualche ulteriore mese di sviluppo la maggior parte delle funzionalità potrà tornare a funzionare correttamente. Va ovviamente considerato che difficilmente si tratterà di un dispositivo ottimale per far girare Android 12, ma far rivivere dei vecchi gioiellini è sicuramente piacevole, specialmente considerando che chi possiede ancora un S3 potrà divertirsi a spingere al massimo le sue funzionalità grazie a questa build basata sull’ultimo OS targato Google.