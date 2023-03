Try Galaxy: l’app di Samsung che trasforma il tuo iPhone in un Galaxy S23 o Z Fold4

Si chiama Try Galaxy, ed è una nuova app di Samsung pensata per spingere le vendite del Galaxy S23. Sostanzialmente, l’applicazione consente di testare tutte le funzionalità più importanti dei Samsung Galaxy S23 direttamente da un iPhone. Insomma, un assaggio della tecnologia di Samsung senza dover uscire di casa per recarsi fisicamente in un negozio del produttore coreano.

Il nuovo strumento di prova “Try Galaxy” offre ai possessori di iPhone la possibilità di provare virtualmente il software del Galaxy S23, del Galaxy Z Flip 4 e del Galaxy Z Fold 4, senza lasciare il proprio dispositivo attuale. Visitando il sito web Try Galaxy, i possessori di iPhone sono invitati ad “installare” una web app, aggiungendo il sito alla schermata principale del loro telefono.

Fatto ciò, basta avviare la web app per trasformare l’interfaccia dell’iPhone in quella di un Samsung Galaxy. L’utente può seguire un rapido tutorial per imparare a navigare l’interfaccia del telefono usando Android, poi l’utente è libero di testare i servizi a cui è interessato. Troviamo l’app Google Messages, oltre che demo di Samsung Health, Smart Switch (per il trasferimento di dati da un altro telefono), Kids Mode e via dicendo.

Se si usa l’applicazione Google Messages, Samsung invierà all’utente alcuni finti messaggi per mostrargli il funzionamento di alcune feature, tra cui Object Eraser, uno strumento che può rimuovere gli oggetti da una foto proprio come il Magic Eraser di Google.