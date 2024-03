Il chip di Neuralink riesce nel su intento: tetraplegico riesce a giocare a scacchi con il pensiero (il video)

Tre anni dopo che Neuralink ha mostrato il filmato di una scimmia che giocava a Pong utilizzando i segnali inviati tramite un impianto cerebrale, l’azienda sostenuta da Elon Musk ha condiviso un altro video, questa volta di un essere umano che utilizza la stessa tecnologia per giocare a scacchi su un computer. Neuralink ha trasmesso mercoledì in diretta streaming sui social media la straordinaria dimostrazione che ha come protagonista il tetraplegico Noland Arbaugh, 29 anni, che di recente è diventato il primo paziente umano a cui è stato impiantato nel cervello il dispositivo di Neuralink. Arbaugh è stato dimesso dall’ospedale il giorno dopo aver ricevuto l’impianto e ha dichiarato che la procedura chirurgica per inserire gli elettrodi nel suo tessuto cerebrale è stata “super facile”.

“Un’esperienza pazzesca”. Il video

Essendo chiaramente entusiasta delle sue nuove capacità, Arbaugh – ha descritto la prima volta che ha mosso il cursore semplicemente pensandoci come “un’esperienza pazzesca”. David ha ammesso di aver “incontrato qualche problema” lungo il percorso, ma ha detto di non aver subito alcun danno cognitivo come risultato della sperimentazione. Arbaugh, che è rimasto paralizzato dal collo in giù in seguito a un incidente subacqueo avvenuto quasi dieci anni fa, ha aggiunto: “Non voglio che la gente pensi che questa sia la fine del viaggio. C’è ancora molto lavoro da fare, ma ha già cambiato la mia vita“.

La migliore qualità di vita possibile

David è affetto da atrofia muscolare spinale (SMA). La SMA è una rara malattia neuromuscolare ereditaria in cui il midollo spinale non si forma normalmente. Ciò inibisce l’azione muscolare volontaria, portando a una graduale diminuzione della massa e della forza dei muscoli, o atrofia. Attualmente non esiste una cura per la SMA, ma se diagnosticata precocemente sono disponibili trattamenti e assistenza per gestire i sintomi e aiutare le persone affette da SMA a ottenere la migliore qualità di vita possibile.