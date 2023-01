Horizon: il co-sviluppatore di Hogwarts Legacy annuncia la partnership con Guerrilla Games

Studio Gobo, il team britannico noto per aver fornito il proprio supporto per lo sviluppo di Hogwarts Legacy, ha annunciato di aver preso accordi con Guerrilla Games per la realizzazione di nuove esperienze ambientate nell’universo di Horizon. Ultimamente si è parlato molto dell’arrivo di un ipotetico remake di Horizon Zero Dawn e di un gioco multiplayer, quindi è probabile che il team sia già al lavoro su uno di questi progetti. Ovviamente, c’è la probabilità che il team sia già al lavoro su un capitolo nuovo di zecca, ma per il momento non sappiamo ancora quali siano i progetti effettivamente in produzione.

📢 We're thrilled to share that Studio Gobo is now a Guerrilla co-development partner on the Horizon universe. We're currently filling roles on this and other teams. See our open positions at: https://t.co/4YBMhs8qJq pic.twitter.com/1xwZZKWtr5 — Studio Gobo (@StudioGobo) January 26, 2023

Studio Gobo è una software house britannica formata da circa 110 dipendenti. I director della compagnia hanno in precedenza fondato Black Rock Studio, creatori di Pure e Split/Second. Mentre passando ai lavori, sappiamo che il team ha lavorato su Disney Infinity, Hyperscape e For Honor, e più di recente ha contribuito allo sviluppo di Hogwarts Legacy e Redfall. Lo studio ha sempre accettato lavori di grande importanza e ora ha stretto una partnership con Guerrilla Games che lo vedrà contribuire all’attivo allo sviluppo di altri titoli della serie Horizon.

Ad oggi, comunque, non è chiaro quali progetti le due software house porteranno avanti insieme in futuro. I prossimi titoli della serie in arrivo sono Horizon Call of the Mountain VR, in uscita al lancio di PlayStation VR2 a febbraio 2023, mentre il DLC Burning Shores sarà disponibile su PS5 il prossimo aprile.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo anche che recentemente è stato annunciato l’arrivo della serie TV di Horizon Zero Dawn. Il primo capitolo della saga PlayStation sarà adattato in una serie TV per Netflix da Steve Blackman, showrunner di The Umbrella Academy.