Horizon Zero Dawn e Gran Turismo diverranno delle serie TV

Stamane vi abbiamo notificato l’annuncio di una serie tv per Prime Video tratta da God of War: ebbene, non sarebbe l’unica novità in casa Sony PlayStation per quanto riguarda le produzioni cinetelevisive: in progetto ci sarebbero, difatti, anche una serie su Horizon Zero Dawn e una tratta da Gran Turismo.

I dettagli in merito sono praticamente inesistenti, ma sembrerebbe che il Presidente Jim Ryan abbia annunciato, per l’appunto, durante un briefing d’affari, lo sviluppo di queste tre serie come ulteriore espansione dell’utilizzo delle IP e dei franchise videoludici in altri contesti, dopo Uncharted e The Last of Us, e altri progetti (annunciati o meno) come Twisted Metal e Ghost of Tsushima.

A differenza di God of War, che dovrebbe arrivare su Prime Video (ma non sappiamo ancora se la storia comincerà dalla prima saga “olimpica” o passerà direttamente a quella norrena), Horizon Zero Down sarà sviluppato presso Netflix. Di Gran Turismo, invece, non abbiamo alcun tipo di indiscrezione, nonostante sia il progetto più peculiare: i primi due giochi sono avventure con personaggi e mondi fortemente caratterizzati, mentre il gioco di corse Polyphony Digital potrebbe dare adito a diversi iter narrativi originali.