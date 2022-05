God of War: ufficiale lo sviluppo della serie TV di Prime Video

Durante una presentazione la Sony ha ufficializzato lo sviluppo della serie TV su God of War, la serie videoludica da cui Prime Video trarrà un telefilm. Il capo di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha confermato lo sviluppo del progetto.

Per la serie TV su God of War sono stati chiamati a portare avanti la produzione Mark Fergus e Hawk Ostby che si occuperanno del telefilm assieme a Rafe Judkins di The Wheel of Time. Al progetto lavoreranno anche la Sony Pictures Television e PlayStation Productions, che solitamente entrano a far parte di ogni produzione tratta dai videogiochi di PlayStation games.

Prime Video ha attualmente in lavorazione una serie TV dedicata a Fallout, ed una che riguarderà Mass Effect, perciò è particolarmente attiva sul fronte degli adattamenti dei videogiochi.

Al centro di God of War c’è il guerriero ex spartano Kratos ed il suo percorso verso la vendetta nei confronti di Ares, il dio della guerra. E dopo essere diventato egli stesso il dio della guerra, Kratos andrà alla ricerca di una possibilità per cambiare il suo destino.

La saga videoludica di God of War è iniziata nel 2005, ed ha prodotto cinque capitoli ed un prequel.