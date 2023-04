I Samsung Galaxy S23 stanno vendendo molto di più dei Galaxy S22

I nuovi Samsung Galaxy S23 stanno andando molto meglio della precedente generazione. Samsung si era data l’obiettivo di superare le performance dei Galaxy S22 e sembra che l’obiettivo sia stato pienamente raggiunto: alla vigilia della premiere della serie Galaxy S23 in Giappone, prevista per il 20 aprile, l’azienda ha confermato che il tridente di nuovi top di gamma (S23, 23+ e S23 Ultra) sta superando le vendite dei suoi predecessori di un fattore di 1,7 volte in America Latina, del 1,5 in Europa e Medio Oriente e del 1,4 volte in India. Insomma, stanno andando benone.

La serie ha superato il milione di unità vendute in Corea del Sud, mercato domestico di Samsung e il risultato è stato raggiunto in un lasso di tempo simile a quello della serie Galaxy S22.

Senza grosse sorprese, il Samsung Galaxy S23 Ultra è il telefono che sta andando bene: rappresenta il 60% delle vendite.

Entrando nello specifico, i tre smartphone si stanno comportando in modo molto simile ai nuovi iPhone 14, nel senso che il modello più avanzato e costoso ad aver catturato il grosso dell’interesse dei consumatori. Samsung ha annunciato che il modello di punta della serie, il Galaxy S23 Ultra, rappresenta il 60% delle vendite totali, mentre il Galaxy S23 e il S23+ contribuiscono ciascuno al 20%.