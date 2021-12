The Batman: il Cavaliere Oscuro e Catwoman nella nuova foto ufficiale

Zoe Kravitz e Robert Pattinson sono Catwoman e Batman nella nuova foto ufficiale di The Batman, il film stand alone sul Cavaliere Oscuro in uscita il prossimo anno.

Una Catwoman senza maschera (e col volto di Zoe Kravitz) e l’inquieto e inquietante Batman interpretato da Robert Pattinson sono non solo sulla copertina del nuovo numero di Empire ma anche in una nuova foto esclusiva pubblicata dalla rivista, che li ritrae su una sorta di balconata a Gotham City durante una scena del nuovo The Batman.

Get ready for an all-new take on the Caped Crusader. Empire gets the low-down on #TheBatman, with exclusive new pics and interviews with @mattreevesLA, Robert Pattinson, @ZoeKravitz, Paul Dano, Colin Farrell and Dylan Clark. Words by @DanJolin. Read more: https://t.co/AFb2zhSYmz pic.twitter.com/n90AmqOa4L — Empire Magazine (@empiremagazine) December 22, 2021

The Batman – che ricordiamo, non sarà collegato in alcun modo ad altri precedenti film sul personaggio DC – vedrà nel cast Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e del giustiziere mascherato, insieme a Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton / Riddler, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright in quelli di James Gordon, con John Turturro che sarà Carmine Falcone, e Colin Farrell come Pinguino.

