Justice League: la versione di Zack Snyder è il film del 2021 più discusso su Twitter

Twitter ha condiviso un post in cui ha comunicato i dieci film più discussi sul social nel 2021, ed al primo posto si è piazzata la versione della Justice League di Zack Snyder, che è stata distribuita su HBO Max negli Stati Uniti, ed in Italia grazie a Sky lo scorso marzo.

Mentre la Justice League di Zack Snyder si è piazzata al primo posto tra i film più discussi su Twitter, la classifica dei primi dieci lungometraggi vede: al secondo posto Spider-Man: No Way Home, che uscirà al cinema il 15 dicembre; al terzo posto Eternals; al quarto posto Black Panther; al quinto Black Widow; al sesto The Suicide Squad; al settimo Dune; all’ottavo Godzilla vs Kong; al nono Shrek; mentre al decimo posto si è piazzato The Batman, l’atteso film con Robert Pattinson in uscita il prossimo marzo.

Il fatto che dopo anni di richieste e pressioni da parte degli appassionati (che hanno utilizzato anche Twitter come strumento di comunicazione) si sia arrivati alla produzione ed uscita della Justice League di Zack Snyder non poteva non essere un argomento di grande dibattito sul web, ed in particolare su Twitter. Ed anche i numeri lo hanno dimostrato.