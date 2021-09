Black Widow: Paul Schrader critica il film e la violenza fatta dalle donne

Paul Schrader è un grande regista e sceneggiatore, perciò le sue parole sono molto importanti, specie quando si parla di giudizi su nuovi film e produzioni, e quelle riservate a Black Widow sono abbastanza critiche, e mostrano anche un risvolto particolare, a suo parere, del cinecomics. Secondo Schrader, infatti, la violenza fatta dalle donne nel film non sarebbe giustificabile.

Ecco le sue parole:

Ho guardato Black Widow durante il volo per Zurigo, e la domanda che mi è venuta in mente è questa: la violenza insensata e anestetizzante è meno insensata e anestetizzante se fatta da donne?

Certo il parere di Paul Schrader è piuttosto forte. Considerando che si tratta dello sceneggiatore di Taxi Driver è certo che Paul Schrader non faccia un riferimento alla violenza di per sé presente nei film, quanto a quella gratuita e illogica. E voi come considerate il tasso di violenza, e le scene di violenza con protagoniste le donne in Black Widow?

Sicuramente non è questa l’unica questione per cui Black Widow ha creato dibattito, considerando che il film ha provocato una situazione scomoda alla Disney per effetto della causa intentata da Scarlett Johansson per la distribuzione del lungometraggio.