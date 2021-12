Eternals arriva su Disney+ il 12 gennaio, in versione IMAX Enhanced

Il film Marvel Studios Eternals sarà disponibile dal 12 gennaio, in esclusiva, su Disney+ in modalità IMAX Enhanced: ecco l'inedito poster ufficiale della pellicola.

Oggi Disney+ ha annunciato che il film Marvel Studios Eternals, uno dei titoli di maggior successo dell’anno, sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dal 12 gennaio 2022. La nuova squadra di supereroi del Marvel Cinematic Universe ha condotto il pubblico del cinema in un viaggio emozionante che attraversa migliaia di anni e, ora, gli Eterni porteranno l’azione, l’emozione e lo spettacolo dei Marvel Studios su Disney+.

Eternals si unisce agli altri 13 film del Marvel Cinematic Universe ora in streaming in IMAX Enhanced su Disney+, che offre agli abbonati un’immagine più estesa con il Formato Espanso, per un’esperienza visiva coinvolgente direttamente da casa (la disponibilità dei contenuti varia a seconda del Paese). Maggiori informazioni su IMAX Enhanced su Disney+ sono disponibili qui.

Il film Marvel Studios Eternals segue un gruppo di eroi sovrumani che ha protetto la Terra fin dall’alba dell’umanità. Quando mostruose creature chiamate Devianti, ritenute scomparse da tempo, ritornano misteriosamente, gli Eterni devono riunirsi per difendere l’umanità ancora una volta.

Il cast del film comprende Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh. Kit Harington interpreta Dane Whitman, mentre Salma Hayek interpreta la leader saggia e spirituale Ajak e Angelina Jolie veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena.

Il film è diretto da Chloé Zhao e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Kevin de la Noy sono i produttori esecutivi. Il soggetto è di Ryan Firpo & Kaz Firpo, mentre la sceneggiatura è firmata da Chloé Zhao e Chloé Zhao & Patrick Burleigh e Ryan Firpo & Kaz Firpo.

