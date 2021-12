The Suicide Squad: James Gunn spiega perché non ha voluto Joker

James Gunn è tornato a parlare del motivo per cui non ha inserito Joker in The Suicide Squad, e del perché non sia interessato al personaggio.

Intervistato di recente da Desde Hollywood il regista James Gunn ha spiegato perché non ha voluto Joker in The Suicide Squad, e perché non è interessato a trattare il personaggio anche in altri futuri lungometraggi e progetti DC Comics.

Ecco le parole del regista:

Ci sono diversi altri personaggi a cui sono interessato, e Joker non è tra questi. Si tratta di un personaggio che è stato raccontato e mostrato molto bene da tante persone. Io sono interessato a figure che ancora non hanno avuto la loro opportunità.

Ha suscitato discussioni il fatto che James Gunn non abbia voluto il Joker di Jared Leto in The Suicide Squad, ma il regista ha più volte sottolineato come il pagliaccio del crimine non sia un membro della squadra suicida. Inoltre Gunn ha detto in passato sulle connessioni con il film del 2016: