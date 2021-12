Spider-Man: No Way Home, il video col primo minuto del film

Svelato l'incipit di Spider-Man: No Way Home, che riprenderà esattamente da dove finiva Far From Home: ecco il video con l'inizio del film!

Se vi state chiedendo quale sarà l’incipit di Spider-Man: No Way Home, non scervellatevi troppo: la terza avventura dello Spidey interpretato da Tom Holland, difatti, inizierà esattamente come si era concluso il film precedente, Far From Home, col nostro arrampicamuri smascherato in diretta, al centro di New York, e lui che porta in salvo MJ dalla folla, stranita dalla notizia. A confermarcelo il video trasmesso durante il Late Night with Seth Meyers ieri e che vi riportiamo in cima alla notizia.

Nessun preambolo o fast forward, dunque, ma un segnale di continuità ben preciso che ci proietta nella problematica che porterà Peter al cospetto di Doctor Strange, per chiedergli di rimediare… creando però un guaio ancor peggiore.

Spider-Man: No Way Home è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange -, Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film uscirà al cinema dal 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Leggi anche: