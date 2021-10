Gotham Knights: nuovo trailer svelato al DC FanDome

Fra gli annunci più attesi del DC FanDome 2021, almeno per quel che riguarda il mondo dei videogiochi, troviamo senza dubbio le novità legate a Gotham Knights. Il titolo in questione, per fortuna, non ha deluso le aspettative e nel corso dell’evento si è mostrato con un nuovo scoppiettante trailer.

Parliamo di un gioco basato sulle avventure della città di Gotham realizzato da WB Games, il quale purtroppo tiene per sé ancora diverse informazioni, ma ci ha fornito molteplici dettagli in merito ai suoi contenuti.

Abbiamo a che fare con un titolo open world di stampo GDR, che come potete vedere nel video qui di seguito permetterà ai giocatori di impersonare i compagni del cavaliere oscuro: Nightwing, Batgirl, Robin, e Red Hood, i quali avranno l’obiettivo di riportare la pace a Gotham in seguito alla morte di Batman. Anche se non abbiamo per il momento visto alcun gameplay trailer sull’esperienza in questione, sappiamo che si tratterà di un gioco di ruolo di stampo action.

L’esperienza cooperativa permetterà fino a due giocatori di collaborare per esplorare la città e salire di livello, potenziandosi per riuscire ad affrontare i molteplici pericoli che infestano le strade dell’iconica città del mondo DC. Non sono ancora state confermate le piattaforme di uscita.

Come mostrato nel corso del video, il piano è di far uscire Gotham Knights nel 2022, ma c’è purtroppo da dire che per il momento non abbiamo ancora una finestra di lancio più precisa, come anche una data d’uscita. Sicuramente, Warner Bros. avrà modo di approfondire ulteriormente la questione, presentando nuovamente il gioco o fornendoci quantomeno una data d’uscita, sperando ovviamente che non si presentino all’orizzonte spiacevoli rinvii.

Restiamo in ogni caso in attesa di informazioni da parte della compagnia, pronti per vedere un gameplay trailer dedicato a Gotham Knights, che dovrebbe essere pubblicato nel giro di qualche mese.