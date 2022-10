Gotham Knights: trailer di lancio ufficiale per l’action RPG di WB Games Montreal

Arriva il trailer di lancio ufficiale di Gotham Knights, l'action RPG di WB Games Montreal in arrivo il 21 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Gotham Knights, l’atteso action RPG di WB Games Montreal, torna a mostrarsi nel trailer di lancio ufficiale italiano. Il filmato mostra, dalla prospettiva di Alfred Pennyworth, gli stati d’animo che Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin vivono nella loro ascesa al ruolo di Cavalieri e mentre fronteggiano le sfide per difendere una Gotham City sempre più vulnerabile dopo la morte di Batman. Il trailer offre anche uno sguardo alla misteriosa Corte dei Gufi e alla minaccia sempre più grande che rappresenta. Vediamo il filmato:

Ambientato in un universo alternativo rispetto all’Arkhamverse di Rocksteady, Gotham Knights ci porterà a vestire i panni di Nightwing, Batgirl, Robin e Cappuccio Rosso, divenuti i nuovi Cavalieri di Gotham dopo la morte di Batman.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 21 ottobre 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. È possibile prenotarlo ora per ricevere la skin personalizzata N°233 per la Batcycle, basata sulla prima apparizione del veicolo nel numero 233 di Detective Comics, edito da DC.

