Gotham Knight si aggiorna con l’arrivo del DLC gratuito The Kelvin Incident

Warner Bros. Game Montreal ha pubblicato l’aggiornamento 5.0 di Gotham Knights per PC, PS5 e Xbox Series X|S che introduce diverse novità tra cui il DLC gratuito The Kelvin Incident.

The Kelvin Incident è un raid a 15 piani che include una nuova storia secondaria, nuovi nemici e boss inediti. Non solo: il contenuto gratuito introduce anche l’equipaggiamento Mitico, ottenibile solo nella nuova modalità, e la nuova funzionalità di transmog per le armature.

The Kelvin Incident è disponibile in New Game Plus o, in alternativa, a seguito dello sblocco dell’area del raid e dopo aver sbloccato la modalità Assalto Eroico e terminato le missioni principali legate a Mr. Freeze, Harley Quinn e Clayface

L’aggiornamento sistema anche alcuni bug e apporta diverse migliorie, tra cui:

Durante l’incursione, sarà possibile ottenere anche nuovi materiali;

Adesso è possibile rimappare il proprio controller;

I pulsanti che devono essere tenuti premuti possono essere modificati, così da permettere l’uso di una sola levetta al loro posto;

Il gioco supporta adesso lo screen reader integrato in aree in cui non vi era in precedenza;

Il text-to-speech è adesso disponibile, ma solo per la lingua inglese.

Per leggere le note complete dell’aggiornamento vi rimandiamo a questo indirizzo. Gotham Knights è ora disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

