Gotham Knights: trailer di lancio per l’action RPG di WB Games Montreal

Gotham Knights, l’action RPG di WB Games Montreal, è ora disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S, come ci ricorda il consueto trailer di lancio. Vediamo il filmato:

Ambientato in un universo alternativo rispetto all’Arkhamverse di Rocksteady, Gotham Knights ci porterà a vestire i panni di Nightwing, Batgirl, Robin e Cappuccio Rosso, divenuti i nuovi Cavalieri di Gotham dopo la morte di Batman. In una storia originale ambientata nell’universo DC di Batman, i giocatori dovranno risolvere i misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia della città, cimentandosi in epici scontri con famigerati supercriminali come Mister Freeze, Harley Quinn e tanti altri.

Nella nostra recensione di Gotham Knights, abbiamo sottolineato come il gioco “non ha solo il retrogusto, ma il pieno sapore di un’occasione mancata. L’incipit narrativo aveva la possibilità di far esprimere Gotham nel suo miglior modo possibile, ma un gameplay rimasto ancorato a un decennio fa e una città incapace di raccontarsi come meglio poteva vanno a oscurare un open world vivo e impegnativo, ma da attraversare cavalcando un bolide che tale non è.”