Gotham Knights: modalità Attacco e Scontro nel nuovo aggiornamento gratuito

Warner Bros. Games e DC hanno annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento gratuito per Gotham Knights che aggiunge due nuove modalità: Attacco eroico e Scontro.

Attacco eroico è una modalità cooperativa online che vi permette di unire le forze in squadre da quattro e avventurarvi nei sotterranei di Gotham City per affrontare i nemici e completare sfide in 30 piani. Questa modalità presenta anche una nuova minaccia: la forma di vita aliena super avanzata nota come Starro il Conquistatore, nonché lo straordinario ibrido metà uomo-metà pipistrello Man-Bat, che è sotto il controllo di Starro. Questa modalità diventa disponibile una volta raggiunto il Case File 05 nella campagna principale

Scontro, invece, è una modalità cooperativa online per due giocatori in cui si possono affrontare le versioni potenziate dei supercriminali DC principali del gioco, come Mr. Freeze, Harley Quinn, Clayface e Talia al Ghul. Sconfiggendo questi boss nella modalità Scontro i giocatori otterranno nuovi progetti per l’equipaggiamento leggendario e colorazioni uniche per costumi e Batmoto per ogni nemico sconfitto. Questa modalità si sblocca una volta che i giocatori sconfiggono il boss nei Case File di ciascun criminale principale.

Ambientato in un universo alternativo rispetto all’Arkhamverse di Rocksteady, Gotham Knights ci porterà a vestire i panni di Nightwing, Batgirl, Robin e Cappuccio Rosso, divenuti i nuovi Cavalieri di Gotham dopo la morte di Batman.

Nella nostra recensione di Gotham Knights, abbiamo sottolineato come il gioco “non ha solo il retrogusto, ma il pieno sapore di un’occasione mancata. L’incipit narrativo aveva la possibilità di far esprimere Gotham nel suo miglior modo possibile, ma un gameplay rimasto ancorato a un decennio fa e una città incapace di raccontarsi come meglio poteva vanno a oscurare un open world vivo e impegnativo, ma da attraversare cavalcando un bolide che tale non è.”

Gotham Knights è ora disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC.