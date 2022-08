Gotham Knights è ufficialmente entrato in fase gold

Tramite un tweet, WB Games Montreal ha annunciato che Gotham Knights è entrato ufficialmente in fase gold. Ciò vuol dire che i lavori sul gioco sono terminati e che il titolo è dunque pronto per essere pubblicato.

Toute l'équipe de Gotham Knights est fière de vous annoncer que nous sommes officiellement GOLD! 🎖️ 🎉

On se retrouve en Octobre! 🦉

The whole Gotham Knights team is proud to announce that we're officially GOLD! 🎖️ 🎉

See you in October! 🦉 pic.twitter.com/LY8Q8Fb7Hh

— WB Games Montréal (@WBGamesMTL) August 17, 2022