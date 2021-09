Volkswagen ID LIFE: un assaggio dell’elettrica da 20.000 euro

Si chiama Volkswagen ID. LIFE ed è un assaggio della futura auto elettrica entry-level da 20.000€ del brand tedesco. Questa concept car punta a conquistare i consumatori più giovani, con un look moderno e minimal. La casa automobilistica sostiene che la concet car sia dotata di una discreta versabilità, ad esempio l’abitacolo può diventare un mini cinema o un salottino per giocare ai videogiochi.

La ID.LIFE conta su un motore elettrico da 234 CV e un’autonomia di 400Km con una singola ricarica. La piccola elettrica, una segmento B, è in grado di fare da 0 a 100Km/h in 6,9 secondi. Il tettuccio della concept si può rimuovere, in modo da avere un’esperienza di guida pen-air.

Il modello di serie, quello che verrà prodotto veramente, dovrebbe uscire nel 2025 e potrebbe chiamarsi Volkswagen Model 2. Secondo i rumor, sarà la prima vera auto elettrica economica di Volkswagen e potrebbe costare attorno ai 20.000€.

Gli interni sono realizzati usando materiali sostenibili e riciclati. La volante è in stile yoke. Fino a pochi anni fa avremmo detto che si tratta certamente di un elemento destinato a scomparire nel modello di serie, ma ormai Tesla ha sdoganato pure questo.

Le dimensioni, come anticipato, sono da compatta: 4,091 metri di larghezza, 1,845 metri di larghezza, 1,599 metri di altezza. L’altezza dal suolo è generosa. 1,90 metri, sufficiente anche per gli sterrati meno impegnativi.