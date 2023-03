Volkswagen ha presentato un’auto elettrica da 25mila euro, battendo Tesla sul tempo

Volkswagen ha presentato il suo veicolo elettrico con un prezzo accessibile e, dunque, destinato ad un pubblico di massa. Potrebbe avere volumi di vendita estremamente alti e mai visti prima per un veicolo completamente elettrico.

Per il momento ne è stato mostrato un concept, che si chiama ID.2all. Con un prezzo di partenza di 25.000 euro e un’autonomia stimata di 450 chilometri, questa elettrica ricorda molto la celebre Volkswagen Golf, campione di vendite del produttore tedesco in Europa.

VW ha svelato l’ID.2all durante un evento per gli investitori in Germania, un evento che sostanzialmente riprende la stessa filosofia dell’Investor Day di Tesla, tenuto solamente pochi giorni fa. Riportando la notizia, il sito americano The Verge non può fare a meno di sottolineare l’ironia della situazione: solamente poche settimane fa ci aspettavamo che Elon Musk avrebbe mostrato la prima Tesla economica durante l’Investor Day, ma non lo ha fatto.

Il primato è stato rubato da Volkswagen, che però è entrata nel segmento delle auto elettriche solamente molti anni dopo di Tesla. Secondo molti analisti, è quasi sicuro che Volkswagen ruberà la leadership del mercato degli EV a Tesla nell’arco di pochissimi anni da oggi.

Durante la presentazione, VW ha delineato una strategia che prevede un investimento di 180 miliardi di euro in cinque anni in aree tra cui la produzione di batterie e le materie prime, mentre cerca di ridurre il costo della produzione di EV e sorpassare Tesla e altri aumentando la sua quota di mercato.

Ma l’ID.2all è stato il pezzo forte dell’evento, un’EV compatta con un prezzo interessante e molto potenziale. Anche se solo un concept, VW ha detto di aspettarsi di mettere il veicolo in produzione a partire dal 2025. Sarà uno dei 10 modelli plug-in destinati a debuttare entro il 2026.