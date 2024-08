L’azienda Sonova lancia sul mercato un prodotto destinato a segnare un’evoluzione straordinaria per chi soffre di problemi di udito, basato sulla tecnologia dell’intelligenza artificiale in tempo reale.

Sonova, azienda svizzera leader in soluzioni innovative di assistenza per i problemi di udito, ha presentato un rivoluzionario apparecchio acustico che sfrutta l’intelligenza artificiale in tempo reale per migliorare la chiarezza del parlato rispetto al rumore di fondo. Questa mossa ha fatto alzare del 5% le azioni della società, dimostrando quanto giusta sia la strada tracciata.

Ma non è tutto, infatti l’azienda svizzera oltre a lanciare sul mercato l’apparecchio acustico denominato Sphere Infinio, ha presentato una nuova piattaforma Infinio. Il CEO di Sonova, Arnd Kaldowski, ha rilasciato un’intervista a Reuters nel quale spiega:

Il lancio della nuova piattaforma e del nuovo prodotto dovrebbe rappresentare una sorpresa per il mercato. Nessuno infatti era a conoscenza di questa tecnologia e questa grande vantaggio, ovvero l’intelligenza artificiale in tempo reale, sarà disponibile per tutti già quest’anno.

Una nuova piattaforma proiettata al futuro

Urs Kunz, analista di Research Partners AG, ha commentato che questo è un passo avanti straordinario per Sonova. Ricordiamo inoltre che, a differenza dei principali competitor come Amplifon, Demant e GN Store Nord, Sonova si è attenuta ai suoi obiettivi per l’intero anno. Anche Niels Granholm-Leth, analista di Carnegie, ha dichiarato che il lancio, da parte di Sonova, di un’interessante piattaforma di prodotti, accelererà la crescita già entro il prossimo anno.

Il mercato degli apparecchi acustici ha mostrato, specialmente in Europa e negli Stati Uniti, un rallentamento piuttosto evidente, ad ogni modo Kaldowski si è detto fiducioso, anche se bisognerà attendere di capire come reagiranno i clienti nei confronti delle novità presentate da Sonova.

Sphere Infinio utilizza il nuovo chip DEEPSONIC che vanta una potenza di ben 53 volte superiore rispetto a quelli utilizzati attualmente nel comparto degli apparecchi acustici. Infinio e la piattaforma Lumity sono i principali motori per la crescita futura dell’attività di Sonova nel settore degli apparecchi acustici, che rappresentano circa la metà delle vendite totali della società.