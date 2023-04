Volkswagen punta 1 miliardo di euro su un nuovo centro cinese

Il 100%TechCo avvicinerà ricerca e sviluppo per la progettazione di nuove auto elettriche alla filiera di approvvigionamento, con importanti vantaggi per l'azienda.

Volkswagen ha annunciato un maxi-investimento da 1 miliardo di euro nella creazione di un nuovo centro per lo sviluppo e l’approvvigionamento di auto elettriche in Cina. “Consentirà di snellire e velocizzare del 30% lo sviluppo di nuovi modelli”, ha annunciato il CEO, anticipando il lancio di una nuova linea di vetture.

Il Salone dell'”Auto Shanghai, che è in corso questa settimana, è un’occasione annuale per i produttori di automobili e i fornitori di auto per mostrare il loro impegno in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo. In questa edizione dell’anno, Volkswagen ha annunciato che investirà circa un miliardo di euro in un nuovo centro cinese per lo sviluppo, l’innovazione e l’approvvigionamento di auto elettriche completamente connesse. Marcus Hafkemeyer, direttore tecnico di Volkswagen Group China, guiderà la nuova società come CEO.

Guidata da 2.000 dipendenti, la struttura chiamata 100%TechCo prevede di unire la ricerca e sviluppo di veicoli e componenti con la filiera di approvvigionamento. La logica alla base della strategia – riporta Tech Crunch – sembra derivare dall’urgenza del gigante automobilistico tedesco di rispondere meglio alle esigenze in rapida evoluzione dei consumatori cinesi.

“Questo sfrutterà le sinergie nel processo di sviluppo e integrerà le tecnologie locali all’avanguardia nello sviluppo del prodotto in una fase precoce”, ha detto l’azienda nel suo annuncio. Ciò significa che i fornitori locali potranno partecipare alle fasi iniziali dello sviluppo del prodotto in modo che le iterazioni possano avvenire molto prima che in passato.

“L’obiettivo è allineare ancora più rapidamente i veicoli del Gruppo ai desideri dei clienti cinesi e raggiungere tempi di commercializzazione più brevi”, ha aggiunto l’azienda.”