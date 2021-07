Model S e Model X: saranno disponibili solo con volante ‘Yoke’, la conferma di Elon Musk

La nuova Model S 2021 non avrà un volante tradizionale, nemmeno come optional. L'auto sarà disponibile esclusivamente con il volante 'yoke'.

No, i clienti di Tesla non avranno scelta. Le nuove Model S e Model X 2021 saranno disponibili esclusivamente con il volante yoke. Scordatevi il classico volante dalla forma circolare, non sarà disponibile nemmeno come optional.

No — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2021

La conferma arriva direttamente da Elon Musk. Fino ad oggi la questione era tutto fuorché chiara e Tesla non si era espressa apertamente sul tema. Il volante a Yoke, come è stato chiamato, per quanto affascinante è fin da subito stato oggetto di controversia e al centro di – legittimi – dubbi sulla sua effettiva sicurezza, specie quando si guida in città e a basse velocità. Ora sappiamo che la Tesla Model S 2021 non avrà un volante tradizionale, nemmeno come optional.

Uno dei primi video di prova della nuova Model S aveva evidenziato come il nuovo sterzo richieda diverse ore di guida per prenderci la mano, con una curva di apprendimento tutto fuorché immediata.

Elon Musk ha difeso il volante in stile Formula 1, sottolineando la maggiore visibilità del quadro strumenti offerta dalla forma atipica dello sterzo.

Il volante, a differenza dei modelli di Model S precedenti, non ha nemmeno un comando fisico per aggiustare la modalità di guida – tra D, R, N e modalità parcheggio -, questo perché l’auto gestisce la modalità di guida in autonoma, usando l’intelligenza artificiale. Anche questo aspetto ha suscitato più di qualche perplessità.