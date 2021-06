Tesla Model S Plaid: il volante “Yoke” bocciato senza possibilità d’appello, è scomodissimo

Il controverso volante ‘Yoke’ (significa giogo, in inglese) della nuova Tesla Model S Plaid si mostra nei primi video su strada e sì, come ampiamente preannunciato, è un’autentica tortura che rischia di compromettere seriamente la sicurezza del guidatore. Nonostante questo, l’autore dei video circolati in queste ore dice che ci si può convivere. Ma andiamo con ordine.

Il volante a cloche della nuova Model S si era fatto notare fin da subito. All’epoca – siamo a febbraio del 2021 – non era chiaro se si trattasse di una trovata pubblicitaria, buona solo per i primi render, o se al contrario avrebbe realmente fatto il suo debutto sulle auto vendute ai clienti. A dire il vero abbiamo ancora moltissimi dubbi irrisolti: ad esempio, scrive Jalopnik, non sappiamo se è un optional o se sarà imposto di serie su tutte le nuove Model S.

This dude uses the yoke in the Tesla Model S and it looks abysmal. Turning rotation is so stupid (Model S is 900° (F1 car with same “yoke-style” is 300-400°)) and the dude accidentally hits the horn on the dumb, rotating, capacitive buttons at 1:45. BAD! https://t.co/k5mrARRB0D — Quinn Nelson (@SnazzyQ) June 13, 2021

I video sono due, nel secondo – quello con un commento – ci viene spiegato che guidare con il volante a yoke della Model S richiede un bel po’ di pratica. «Diventa più semplice con il tempo, ma devi imparare a non usare le tecniche di sterzata che useresti con un volante rotondo».

I due video hanno già creato più di qualche malumore tra la stampa specializzata. Ad esempio Jalopnik sottolinea come l’uso del nuovo volante richieda di incrociare le braccia molto spesso. È un problema: in caso d’improvvisa apertura dell’airbag, una scorretta posizione delle braccia rischia di compromettere ulteriormente la sicurezza dell’automobilista.

n'thttps://t.co/KvToahhkg6 — E. Scott FitzGerald (@FitzStartz) June 14, 2021

Il volante della nuova Tesla Model S può completare un giro di circa 800 gradi, che equivalgono ad un po’ più di due giri completi. Un volante tradizionale può compiere una rotazione di 900 gradi, esattamente due giri e mezzo.

È un elemento importante: i volanti di tipo yoke sono tendenzialmente montati sulle monoposto della Formula 1 o su alcune vetture usate nelle gare di accelerazione (le cosiddette dragster). Nessuna delle due, per progettazione o per esigenze specifiche, richiede mai una rotazione del volante superiore ai 300-400 gradi. È il motivo per cui un volante di questo tipo ha senso per una monoposto di F1 e non per un’auto di serie, conclude Jalopnik.

L’autore del video ha spiegato la sua esperienza così:

Dopo diverse ore di prova mi sono fatto quest’idea: il volante yoke ha una sua curva d’apprendimento, ma non è insormontabile. Credo che la gente questo debba saperlo, in modo da poter prendere una decisione informata e sapere cosa si devono aspettare. Ho già circa 300 miglia sull’auto (480km) ed ho finalmente smesso di cercare inutilmente una leva della freccia (non c’è una leva ma un pulsante ndr) che non c’è e, da un paio di giorni, ho smesso di pensare completamente alla nuova forma del volante per guidare in tranquillità senza pensieri. Non ho ancora una memoria meccanica perfetta, ma comunque non devo più guardare ogni secondo dove sono le mie mani o cercare di capire cosa dovrebbero fare per fare manovra correttamente.

Insomma, scomodo, complesso ma con il tempo ci si può imparare a convivere. Forse.

