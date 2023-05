Spider-Man: Across the Spider-Verse, i character poster e un assaggio della colonna sonora

Vi presentiamo, oltre a un nuovo spot italiano e a due clip musicali, i character poster ufficiali di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

La colonna sonora di Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà sugli store digitali in contemporanea con l’uscita del film nei cinema, il 2 giugno: nel frattempo ecco due piccoli ma godibili assaggi da parte di Metro Boomin e Coi Leray, che vi proponiamo insieme a un nuovo spot italiano e ai character poster ufficiali. Dieci locandine per altrettanti personaggi: otto Spider-Persona (Miles Morales, Peter B. Parker, Gwen Stacy, Miguel O’Hara, Ben Reilly, Jessica Drew, Pavitr Prabhakar, Hobie Brown), il villain Spot e… Spider-Cat. Dato che sono stati dedicati loro dei poster singoli, sappiamo ora che anche Spider-Cat e Spider-Punk (Hobie Brown) avranno un ruolo attivo nella pellicola, insieme a Pavitr Prabhakar.

Metro x @1future in the Spiderverse 🤯@SpiderVerse movie and soundtrack out June 2nd!! 🔥🔥🔥🔥🕷️🕸️🕷️🕸️ pic.twitter.com/0SMCbSk1s3 — Metro Boomin (@MetroBoomin) May 19, 2023

I voice talent che donano la voce ai protagonisti Miles, Gwen e Peter sono di ritorno dal primo episodio Spider-Man: Un nuovo universo, insieme a un ricco ensemble di nuove voci: Shameik Moore nel ruolo di Miles Morales e Hailee Steinfeld come Gwen Stacy, con Oscar Isaac nei panni di Miguel O’Hara e Issa Rae in quelli di Jessica Drew. Il consulente scolastico ha la voce di Rachel Dratch, mentre i genitori di Miles saranno Luna Lauren Velez e Brian Tyree Henry. Jason Schwartzman sarà il villain, il singolare Spot. Spider-Man: Across the Spider-Verse è previsto per il primo giugno, mentre il finale della trilogia, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, arriverà nei cinema il 29 marzo del 2024.

Sinossi:

Miles Morales torna in Spider-Man: Across the Spider-Verse, un nuovo capitolo della saga vincitrice di un premio Oscar . Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere viene catapultato da Brooklynnel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

