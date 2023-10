Lords of the Fallen: trailer di lancio e un assaggio della colonna sonora

Affrontate i terrori di due mondi fatali in Lords of the Fallen, disponibile da oggi: ecco il trailer di lancio e la colonna sonora.

HEXWORKS, uno studio di CI Games, lanciato oggi l’attesissimo Action RPG in stile dark fantasy Lords of the Fallen su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sfruttando la potenza all’avanguardia dell’Unreal Engine 5 – il primo action-RPG a farlo – Lords of the Fallen offre un’avventura viscerale e coinvolgente, caratterizzata da un’esclusiva meccanica a doppio regno che consente ai giocatori di passare agevolmente da Axiom, il brutale e spietato mondo dei vivi, a Umbral, il mondo da incubo dei morti. Gli aspiranti eroi devono viaggiare attraverso le vaste e interconnesse terre di Mournstead nella più sacra delle missioni per sconfiggere un dio demoniaco. Oggi vi mostriamo anche il trailer di lancio e un video assaggio dalla colonna sonora.

Nei panni di un Crociato Oscuro, uno dei devoti e feroci campioni della Chiesa di Orius, i giocatori si troveranno ad affrontare orde demoniache e boss catastrofici su entrambi i piani della realtà. Come supporto, i giocatori devono sfruttare i poteri empi della Lampada Umbral, un oggetto che conferisce ai suoi portatori la capacità di trascendere i regni, scorticare le anime dei nemici e persino manipolare l’ambiente stesso. La lampada offre anche al suo portatore una seconda possibilità di superare la sconfitta: morendo nella terra dei vivi, i giocatori risorgeranno nell’Umbral… dove più a lungo si rimane, più pericoloso diventa.

Siamo entusiasti del lancio di Lords of the Fallen. Il viaggio di tutti i portatori di lampade e la loro epica impresa di sconfiggere il dio demone Adyr ha inizio! Questo è il culmine di quasi quattro anni di passione, duro lavoro e determinazione, in quanto ogni singolo individuo di HEXWORKS e CIGames si è riunito da ogni angolo del mondo per offrire un’aggiunta davvero rivoluzionaria al genere degli action-RPG. Non potremmo essere più felici di farvi immergere nel nostro coinvolgente universo. Nella luce, ci incamminiamo!

ha dichiarato Saul Gascon, Head of Studio di HEXWORKS.

Questa settimana è stata pubblicata anche la colonna sonora ufficiale di Lords of the Fallen, in collaborazione con Laced Records. Disponibile da subito sulle piattaforme di streaming musicale, il lancio dell’album di 36 brani precede l’imminente pre-ordine e l’uscita di un triplo LP in edizione limitata. La colonna sonora, scritta dai pluripremiati compositori Cris Velasco (Bloodborne, Resident Evill VII: Biohazard) e Knut Avenstroup Haugen (Lords of the Fallen 2014, Conon Exiles), è stata registrata con la Budapest Scoring Orchestra and Choir, composta da 80 elementi, insieme al soprano Eurielle, al contralto Jess Dandy e al violoncellista principale della London Symphony Orchestra, David Cohen.

Leggi anche: