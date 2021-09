Rakuten TV settembre 2021: le nuove uscite e la promo “It’s showtime”

Per settembre 2021 su Rakuten TV viene lanciata la promo "It's showtime", in aggiunta a serie TV e film come A Quiet Place 2 e Freaky.

Le nuove uscite cinematografiche sono tornate e Rakuten TV per settembre 2021 le festeggia con It’s Showtime! Gli utenti, dal 9 settembre al 3 ottobre, possono guadagnare centinaia di Rakuten Points con l’acquisto o noleggio dei film di ultima uscita nella sezione cinema. Per ogni titolo, infatti, si otterrà un 10% in Points da spendere poi sulla piattaforma, utilizzabili anche per una lista esclusiva di titoli disponibili a 0,99 centesimi.

Proprio nella sezione cinema a settembre 2021 si troverà su Rakuten TV il commovente film con Anthony Hopkins The Father – Nulla è come sembra (4K UHD in uscita il 2 settembre), A Quiet Place II (4K UHD in uscita il 9 settembre), il movimentato Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga (4K UHD), ed anche il film body-swap con Vince Vaughn Freaky (4K UHD in uscita il 9 settembre), che vede protagonista una giovane ragazza che scambia il proprio corpo con quello di un serial killer. Disponibile anche il lungometraggio Un altro giro, in uscita il 2 settembre assieme al film italiano Il Cattivo Poeta, con Pietro Castellitto nei panni di Gabriele D’Annunzio.

Da segnalare, in arrivo il 15 settembre su Rakuten TV, Penguin Bloom, che racconta l’incredibile storia vera della famiglia Bloom, in una pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Carl Bloom e Bradley Trevor Greive con un cast degno di nota con anche Naomi Watts e Andrew Lincoln.

Il 16 settembre ecco arrivare su Rakuten Tv Tigers, un lungometraggio basato sulla storia vera di Martin Bengtsson, prodigio del calcio svedese che, una volta raggiunto il sogno di entrare a giocare nell’Inter, scopre che il mondo dove ha sempre sognato di far parte non è altro che una terribile gabbia dorata.

Il 23 settembre, infine, ecco Run, thriller diretto da Aneesh Chaganty con un cast con anche Sarah Paulson. Una storia oscura e dalla tensione crescente, dove le decisioni di una madre dipendono da un segreto profondamente oscuro.

Nella sezione gratis, nel corso del mese tanti titoli adatti ad ogni tipo di pubblico, tra film acclamati da critica e pubblico e perle tutte da scoprire. Tra i titoli, anche Ernest & Celentine, 7 giorni, Come saltano i pesci, L’illusionista e Neve.

Nella sezione abbonamento di STARZPLAY, arriva l’1 settembre l’acclamato film di fantascienza Arrival, il film Marvel Spider-Man Homecoming, la nuova serie con Joshua Jackson Dr. Death (in uscita il 12 settembre), e la serie BMF – Black Mafia Family, storia di due fratelli cresciuti nelle strade decadenti della Detroit degli anni ’80, che hanno dato vita ad uno dei più famigerati gruppi criminali del paese. Tra le serie in uscita ci sono anche i nuovi episodi della serie Heels e Power Book III – Raising Kanan.

Oltre a It’s Showtime!, sempre a settembre, infine, sarà attiva anche la promo Back to School: una selezione di film che regaleranno e risate, lacrime e brividi a tutta la famiglia, ad un prezzo ridotto a partire da 3,99 euro. Alcuni dei titoli inclusi nella promozione sono Godzilla vs Kong, Me contro te il film- la vendetta del signor S; Tolo Tolo, Peter Rabbit, After e After 2.