Godzilla vs Kong: disponibili su YouTube i primi dieci minuti del film

Warner Bros. Italia ha reso disponibili i primi 10 minuti di Godzilla vs Kong. Il quarto film del MonsterVerse è disponibile da oggi, giovedì 6 maggio, in streaming

Su YouTube sono disponibili i primi 10 minuti di Godzilla vs Kong, quarto film del MonsterVerse di Legendary Pictures e Warner Bros. I primi minuti del film sono stati diffusi su YouTube in concomitanza con l’arrivo dell’atteso scontro tra i mostri su tutte le piattaforme digitali.

La storia vede Godzilla iniziare attaccare vari laboratori della Apex Cybernetics perché infastidito da qualcosa, e l’umanità per difendersi chiederà aiuto al re di Skull Island. Inizierà così tra i due un epico scontro.

Il film diretto da Adam Wingard e scritto da Eric Pearson e Max Borenstein, vede protagonisti Millie Bobby Brown e Kyle Chandler, insieme a loro Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison e Demián Bichir.

Vi ricordiamo inoltre che il regista è in trattative per girare il prossimo film del franchise, che stando ai rumor potrebbe essere Son of Kong.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Due leggende si scontrano in Godzilla vs Kong: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.