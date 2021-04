Godzilla vs Kong: il regista in trattative per il prossimo film

Il regista di Godzilla vs Kong, Adam Wingard, è in trattative per tornare per un nuovo film del MonsterVerse che forse si intitolerà Son of Kong.

Adam Wingard, che ha diretto Godzilla vs Kong è in trattative con Legendary per dirigere il prossimo film del MonsterVerse. Il franchise è iniziato nel 2014 con Godzilla e il suo successo ha gettato le basi per la creazione di molte altre avventure ambientate in questo universo.

Godzilla vs Kong è stato uno dei film ad aver più successo nel 2021. Il film infatti, ha ricevuto recensioni per lo più positive dalla critica e dal pubblico e supererà l’incasso di 400 milioni di dollari al botteghino globale.

Secondo un nuovo rapporto di THR, Legendary è in trattative con il regista di Godzilla vs Kong, Adam Wingard per tornare per un futuro film del MonsterVerse. Secondo quanto riferito, l’accordo non è ancora concluso, poiché Wingard ha molti altri progetti. Non è stato comunicato ancora nessun dettaglio sulla possibile trama ma il rapporto fa notare che un potenziale titolo preso in considerazione è Son of Kong.

La notizia rivela anche che invece di concludere il franchise, Godzilla vs Kong potrebbe aver creato le premesse per altre uscite. Legendary infatti vorrebbe estendere il franchise in una o più puntate e ne sta già parlando con Adam Wingard. Se l’accordo verrà confermato Wingard sarebbe il primo a tornare da quando Godzilla ha dato il via alla partnership leggendaria con Toho nel 2014 con un incasso globale di $ 524 milioni. Per adesso Wingard è stato molto coinvolto nella creazione di scene e nella costruzione del mondo della trama del film Hollow Earth. Speriamo di ricevere presto maggiori informazioni a riguardo nei prossimi giorni.

Potrebbe interessare sullo stesso argomento trattato: