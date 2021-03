Godzilla vs Kong fa l’esordio più alto al box office in pandemia

L'esordio ai box office stranieri per Godzilla vs Kong è stato un successo, considerando che si tratta dell'incasso più alto nel periodo della pandemia.

Godzilla vs Kong ha subito ottenuto un grande risultato al box office con l’uscita nelle sale cinematografiche all’Estero: il lungometraggio è, infatti, il film che ha guadagnato di più all’esordio per un film uscito durante la pandemia. Secondo i report che vengono dagli Stati Uniti Godzilla vs Kong ha ottenuto 122 milioni di dollari all’Estero.

A guidare i Paesi che hanno portato maggiori guadagni al lungometraggio c’è la Cina con i suoi 70 milioni di dollari, seguita da Australia (6,3 milioni), Russia (6,3 milioni) e Messico (5,8 milioni). Mancano ancora l’uscita in Giappone e negli Stati Uniti, dove il tentpole verrà distribuito il 31 marzo.

Tra i film con buoni incassi all’esordio usciti durante la pandemia ricordiamo Tenet, che ha ottenuto 53 milioni all’Estero. Ma Godzilla vs Kong ha fatto decisamente meglio.

Godzilla vs Kong vede protagonisti Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Rebecca Hall, Alexander Skarsgård e Brian Tyree Henry. Alla regia Adam Wingard.

Di seguito la sinossi ufficiale del film:

Due leggende si scontrano in Godzilla vs Kong: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

In Italia Godzilla vs Kong dovrebbe avere una distribuzione simile a quella della Justice League di Zack Snyder. Perciò il film dovrebbe arrivare su Sky.