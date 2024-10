Un intervento effettuato a 9.300 km di distanza ha permesso al settore della telechirurgia di fare un grande passo in avanti.

Il settore della telechirurgia ha di recente fatto un grande passo avanti grazie al successo ottenuto in seguito all’intervento chirurgico effettuato a distanza su un maiale. L’intervento si è svolto collegando un chirurgo in Svizzera con un team di medici della sala operatoria ad Hong Kong, e quindi a ben 9.300 km di distanza. A rendere tutto possibile è stata proprio la latenza inferiore a 300 millisecondi. Un tempo perfetto e sufficiente che ha quindi consentito di poter ottenere durante l’intervento una risposta piuttosto rapida rientrando quindi in quelli che sono i limiti accettati dalla chirurgia a distanza.

Cosa si sa su questo intervento? Una notizia molto particolare è quella che riguarda l’utilizzo di un controller da gioco. Infatti proprio il chirurgo presente a Zurigo per poter comandare un endoscopio magnetico presente nella sala operatoria di Hong Kong si è servito di un controller Sony Move appartenente alla Playstation 3.

Nuove possibilità per il futuro della medicina

A rendere tutto possibile è stato il protocollo di comunicazione indicato con l’espressione WebSocket. Protocollo che ha permesso il continuo scambio di dati tra il chirurgo presente in Svizzera e gli strumenti medici. L’intervento si è quindi svolto in questo modo. Il chirurgo tramite il controller ha dato degli input trasmessi al computer presente nella sala operatoria di Hong Kong. Tale strumento ha eseguito quindi i comandi mentre il chirurgo ha avuto modo di osservare in diretta l’intervento.

I risultati ottenuti sono stati veramente incredibili e sorprendenti. Ma soprattutto hanno aperto nuove prospettive legate all’accesso alle cure mediche per tutti coloro che si trovano in Paesi dove purtroppo non è presente personale del tutto qualificato.