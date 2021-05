Freaky: le clip italiane della commedia horror con Vince Vaughn e Kathryn Newton

Esce domani, nelle sale italiane, Freaky, horror comedy molto apprezzata oltreoceano e finalmente in arrivo anche nel nostro Paese. Universal Pictures ha appena rilasciato due clip tratte dalla pellicola, che vi proponiamo insieme ad alcuni spot.

Il romanzo Freaky Friday (in Italia “A ciascuno il suo corpo: imprevisti, incidenti, panico, risate per uno scambio impossibile”) ha ispirato diverse trasposizioni più o meno fedeli del suo concetto base, che prevede lo scambio dei corpi tra due persone “in conflitto”, con tutto quel che ne può conseguire. Ultima, tra queste, è quella che ha portato alla bizzarra horror comedy Freaky, diretta dal regista di Auguri per la tua morte e Ancora auguri per la tua morte, Christopher Landon.

Il film, uscito lo scorso autunno nei cinema statunitensi, ha dovuto attendere diversi mesi la riapertura delle sale nostrane per avere uno spiraglio atto alla sua uscita nei cinema, che a quanto pare ora Universal Pictures non vuole farsi sfuggire, programmandolo per il 27 maggio e rilasciando il trailer italiano (che vi proponiamo insieme a uno americano dal minutaggio più ricco).

La storia è quella della diciassettenne Millie Kessler, studentessa dell’ultimo anno poco popolare e decisamente sfortunata: viene difatti scelta come bersaglio di un famigerato serial killer. L’arma prescelta dal maniaco omicida, tuttavia, è maledetta e, nel momento fatidico che avrebbe dovuto segnare la fine di Millie, scambia invece i corpi dei due contendenti, che si ritroveranno a vivere l’uno nel corpo dell’altra. Riuscirà la ragazza, ora nei gravosi panni di un assassino super ricercato, a fermare una carneficina?

Il film vede protagonisti Kathryn Newton (Detective Pikachu, Lady Bird, Tre manifesti a Ebbing, Missouri) e Vince Vaughn (Psycho, Ti odio, ti lascio, ti…, 2 single a nozze), assolutamente perfetti nei rispettivi ruoli.

Potrebbe interessarti anche: