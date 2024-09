Tutti i dettagli sull'esperienza immersiva che coinvolgerà i fan di Only Murders in The Building in occasione dell'uscita della quarta stagione.

Per il lancio di Only Murders in The Building 4 è stata ideata un’iniziativa da parte di Disney+ che si svolgerà l’11 settembre a Milano. Si tratta di un’esperienza immersiva che si svolgerà presso il Teatro Gerolamo.

Gli appassionati della serie potranno mettere alla prova il proprio intuito da detective, così come fanno Charles, Oliver e Mabel. I fan di Only Murders in The Building avranno la possibilità di entrare in una scena del crimine avvolta nel mistero, esplorare indizi nascosti, ascoltare le testimonianze dei sospetti, e arrivare a scoprire la verità attraverso performance dal vivo e oggetti di scena. All’interno del teatro ci saranno anche gli Easter Egg ispirati alle prime tre stagioni.

L’accesso è gratuito ed è consentito solo su prenotazione. Sarà possibile accedere al teatro per l’esperienza immersiva solo l’11 settembre dalle 17:00 alle 23:00 (ultimo accesso alle 22:00), fino a esaurimento posti. L’ingresso è consentito solo a un pubblico maggiorenne. Le prenotazioni si possono effettuare su https://Onlymurdersinthebuilding-theinvestigationgame.eventbrite.it

Cosa succede in Only Murders in The Building 4

Only Murders in the Building 4 ha fatto il suo esordio a fine agosto sulla piattaforma streaming Disney+. In queste nuove puntate il trio di podcaster amatoriali è alle prese con gli eventi scioccanti accaduti alla fine della terza stagione che hanno coinvolto Sazz Pataki, la controfigura e amica di Charles.

I tre si sono chiesti se la vittima designata fosse veramente lei oppure Charles. Perciò, la loro indagine li porta fino a Los Angeles, dove uno studio di Hollywood sta preparando un film sul podcast Only Murders. Ma quando Charles, Oliver e Mabel torneranno a New York, intraprenderanno un viaggio ancora più epico: attraversano il cortile del loro palazzo addentrandosi nelle vite contorte dei residenti della Torre Ovest dell’Arconia.