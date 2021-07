Heels: il trailer della serie sul wrestling con Stephen Amell

Starz ha rivelato il trailer di Heels, la serie TV che vede protagonista Stephen Amell, che torna in televisione dopo essere stato per tanti anni Arrow.

Il trailer di Heels, il nuovo progetto televisivo che vede coinvolto l’ex Arrow Stephen Amell, è stato rivelato mostrando l’attore nei panni di un wrestler. Lo show farà il suo debutto su Starz il 15 agosto. Nel telefilm Stephen Amell e Alexander Ludwig interpreteranno i fratelli Jack ed Ace Spade.

Questo è il trailer di Heels, che segna il ritorno in TV di Stephen Amell.

La storia mette al centro due fratelli che cercano di proseguire il loro cammino all’interno del mondo del wrestling stando nella loro piccola città, in Georgia. Ma i due fratelli sono anche dei rivali che si contendono l’eredità del padre. Dentro al ring ognuno recita la parte del buono e del cattivo, ma anche fuori è difficile mettere da parte certi ruoli.

La serie è stata scritta e creata da Michael Waldron, che ha già lavorato sul telefilm Marvel Loki, e che ha anche scritto Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Waldron farà pure da produttore esecutivo assieme a Mike O’Malley (Shameless), che sarà invece lo showrunner. L’altro produttore esecutivo sarà Peter Segal (Get Smart, 50 First Dates) che dirigerà alcuni degli episodi.

Il 15 agosto sarà quindi il giorno dell’esordio su Starz di Heels.