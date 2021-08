Windows 11 si può provare via browser (più o meno)

Curiosi di vedere com’è il nuovo Windows 11? Tranquilli, c’è un piccolo espediente – più simpatico che utile – per dare una sbirciata al nuovo sistema operativo senza doversi inalberare in complicate operazioni di installazione della versione di preview.

Lo sviluppatore Blue Origin ha creato una replica dell’UI di Windows 11 che può essere tranquillamente consultata e fruita da browser. Insomma, non c’è nulla da installare vi basta semplicemente aprire questo link. Ovviamente le funzioni sono – per usare un eufemismo – estremamente limitate.

Si tratta perlopiù di una replica dell’interfaccia utente, un modo per prendere conoscenza del nuovo linguaggio di design di Windows 11. Mentre scriviamo questa news, il sito risulta piuttosto lento, probabilmente perché in questi giorni ha destato un enorme curiosità e il traffico è più elevato di quello anticipato dagli sviluppatori. Il progetto si chiama Windows 11 in React. React è una libreria JavaScript pensata proprio per la creazione di UI.

Attraverso il sito è possibile esplorare alcune delle funzioni del sistema operativo, ma la maggior parte delle app non possono ovviamente essere riprodotte.

Windows 11 è stato presentato ufficialmente a fine giugno. Dovrebbe iniziare ad essere distribuito a partire da fine 2021, anche se sembra che per il passaggio gratuito da Windows 10 a Windows 11 bisognerà aspettare un po’ più a lungo, dato che si parla di inizio 2022. Inizialmente il metodo migliore e più rapido per avere il nuovo OS sarà quello di acquistare un nuovo PC venduto con Windows 11 pre-installato.